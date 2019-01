STTP detalha sobre novo valor da passagem de ônibus de Campina

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande, Félix Araújo, falou sobre o valor da nova tarifa de ônibus urbano em Campina Grande, que foi definida nessa sexta-feira (25) em uma reunião do Conselho de Transportes.

-Os empresários queriam aumento de ônibus para R$3,80. A STTP estudou essa planilha de todas as formas, entendemos que o máximo que poderia chegar a uma discussão é no patamar de R$3,75. Mesmo assim, lançamos uma contraproposta que foi aprovada pelo Conselho em reduzir essa passagem, que seria de R$3,80 para R$3,70 no dinheiro e R$3,60 no cartão. Foi aprovada pelo Conselho. Do ponto de vista de discussão, a ideia de reduzir esse valor ainda mais no cartão é porque isso estimula as pessoas a cada vez mais ter o cartão, retira dinheiro de dentro do ônibus e leva mais segurança para o próprio sistema – disse.

Além disso, Félix explicou o motivo dos estudantes serem impedidos inicialmente de participarem da reunião.

– O que houve foi uma falta de diálogo inicialmente. Chegou a informação de que, como em outros anos aconteceu a destruição do prédio da STTP, novamente viriam para invadir o prédio. Preocupado com isso, houve inicialmente esse bloqueio dessa entrada. Chamamos para conversar, eu pessoalmente conversei com eles. Participaram do momento de votação, inclusive, com direito a fala- esclareceu o superintendente.

Os novos valores já começam a valer a partir deste domingo (27) na cidade.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM.