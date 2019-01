Sobe o número de mortos em Brumadinho; há 292 desaparecidos

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) – Segundo informações da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, o número de mortos em decorrência do rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho (MG) subiu para 60.

Ao todo, são 382 localizados, 292 desaparecidos e 19 corpos identificados.

A barragem se rompeu e ao menos uma transbordou na sexta, liberando cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro no rio Paraopeba, que passa pela região. A lama de estende por uma área de 3,6 km2 e por 10 km, de forma linear.

Nesta segunda, as forças de segurança que trabalham nas operações de busca se reuniram com a equipe israelense que chegou na noite de domingo para auxiliar no resgate, e com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Espera-se que os 136 militares agilizem o processo de retirada de vítimas somados aos 280 bombeiros. Entre os equipamentos trazidos de Israel estão sonares que podem detectar sinais de celular a até três metros de profundidade e distinguir a lama de outras substâncias, como corpos.

Veja os nomes identificados até o momento:

Francis Marques da Silva

David Marlon Gomes Santana

Marcelle Porto Cangussu

Jonatas Lima Nascimento

Carlos Roberto Deusdedit

Robson Maximo Gonçalves

Leonardo Alves Diniz

Fabricio Henriques da Silva

Willian Jorge Felizardo Alves

Daniel Muniz Veloso

Flaviano Fialho

Eliandro Batista de Passos

Moises Moreira de Sales

Djener Paulo Las-Casas Melo

Wellington Campos Rodrigues

Mauricio Lauro de Lemos

Adriano Caldeira do Amaral

Marcelo Alves de Oliveira

Renato Rodrigues Maia