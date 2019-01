Sesc Paraíba divulga calendário de passeios e excursões para 2019

Da Redação com Ascom. Publicado em 30 de janeiro de 2019 às 14:21.

O Turismo Social do Sesc Paraíba divulgou a programação de passeios e excursões para o ano de 2019.

São diferentes lugares e propostas de lazer que os trabalhadores do comércio, dependentes e usuários estão convidados a apreciar de perto cada destino com muita diversão e entretenimento.

As viagens percorrem os estados da Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia.

São participações em festas típicas, como a do Bode Rei em Cabaceiras; opções para feriados, como o Carnaval de Salvador; visitas a lindas praias do litoral nordestino, como Porto de Galinhas (PE), Moreno (PE) e Baía da Traição (PB), além de outros atrativos com riquezas históricas, culturais e naturais.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 3208-3161.

O setor do Turismo Social está localizado no Sesc Centro João Pessoa, Rua Desembargador Souto Maior, 281.