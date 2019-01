Segurança Pública garante tranquilidade no primeiro dia da Festa da Luz em Guarabira

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 30 de janeiro de 2019 às 16:43.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estão atuando durante toda Festa da Luz, em Guarabira, para garantir a tranquilidade dos cidadãos participantes das festividades, bem como daqueles que estão trabalhando em seus comércios. O evento teve início na noite dessa terça-feira (29).

A Polícia Militar registrou cinco ocorrências, sendo uma de embriaguez e desordem. Já o Corpo de Bombeiros também registrou cinco intervenções diretas, contabilizando uma vítima de desmaio.

Os militares ainda distribuíram cerca de 700 folders educativos e prestaram informações a 98 pessoas sobre orientações de segurança.

A Seccional de Polícia Civil de Guarabira não registrou intervenções relacionadas à Festa da Luz nesse primeiro de dia.

No local, os órgãos operativos de segurança pública estão empregando diretamente policiais e bombeiros militares, com apoio de viaturas e do policiamento de choque, ambiental, cavalaria e trânsito, além de viaturas de busca e salvamento, resgate e combate incêndio.

Para garantir a segurança, também foi instalado um sistema de vídeo monitoramento em parceria com o município.

As imagens captadas são analisadas pelo Centro de Comando e Controle com objetivo de identificar comportamentos delitivos na multidão e realizar a devida intervenção.

A Festa da Luz é considerada a maior festa de padroeira do Nordeste e segue até o dia primeiro de fevereiro.