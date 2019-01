Segurança Pública: força-tarefa vai combater roubos a bancos na Paraíba

O enfrentamento dos crimes contra instituições financeiras será realizado por uma força-tarefa da Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e seus órgãos operativos policiais.

A medida, que abrange fortalecimento de delegacias, criação de um banco de dados e integração entre as Polícias Civil, Militar e polícias de outros estados, foi anunciada pelo secretário Jean Nunes, na última terça-feira (22), depois de uma reunião com os gestores da pasta e faz parte das ações previstas para o 1º trimestre deste ano no que se refere ao combate à violência no estado.

Segundo o secretário, as investigações das ocorrências passam a ser atendidas pelas Delegacias de Crimes contra o Patrimônio (DCCPat), unidades especializadas da Polícia Civil, que serão robustecidas em três regiões previstas na divisão territorial da segurança pública: João Pessoa, Campina Grande e Patos, de acordo com a Lei Complementar 111/2012.

“As delegacias de Roubos e Furtos, como são chamadas, terão reforços em suas equipes, para que possam abranger essas investigações, que são bastante complexas. Além disso, vamos investir na unificação de um banco de dados, com informações relativas a essas ocorrências, perfil de integrantes de quadrilhas e catalogação de material biológico, o que demandará uma importante participação do Instituto de Polícia Científica (IPC)”, explicou o secretário.

Jean Nunes ainda destacou a integração com a Polícia Militar, no atendimento imediato às ocorrências, e o trabalho desenvolvido em parceria com outras instituições policiais e polícias de estados vizinhos, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.

“Agiremos integrando a Polícia Civil e unidades especializadas da Polícia Militar – como Batalhão de Operações Especiais (Bope), Grupo de Operações Táticas Especiais (Gate), Grupo Especializado de Operações na Área de Caatinga (Gaosac), no Sertão – e também o trabalho de Inteligência Policial. Temos casos de sucesso com a coleta de material biológico em cenas de crime, como já acontece em Pernambuco, no Sudeste e Centro-Oeste, e cruzamento dessas informações para provar que determinados suspeitos estiveram presentes em mais de um fato criminoso em diferentes localidades”, frisou.

Participaram da reunião realizada na sede da pasta, no bairro de Mangabeira, além do secretário executivo, Lamark Donato, dos comandantes das Polícias Militar e Corpo de Bombeiros, coronel Euller Chaves e coronel Marcelo Araújo, o delegado geral de Polícia Civil, Isaías Gualberto, e o secretário de Administração Penitenciária, coronel Sérgio Fonseca, entre outros gestores ligados aos órgãos operativos de Segurança Pública.