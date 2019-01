Saúde estadual prepara Operação Fumacê para combate ao mosquito Aedes aegypti

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Operacional de Vigilância Ambiental, prepara a Operação Fumacê para as semanas que antecedem (de 11 a 15 de fevereiro e de 18 a 22 de fevereiro) e sucedem o Carnaval (de 11 a 15 de março e de 18 a 22 de março).

Ao todo, quatro carros de fumacê vão circular em 18 bairros da capital paraibana, além do Litoral (de Pitimbu a Barra de Camaratuba).

“Esta é uma ação preventiva que tem como objetivo diminuir a população de mosquitos adultos, evitando, assim, novos casos das arboviroses. Foram selecionados 18 bairros de João Pessoa e o Litoral porque existe uma maior movimentação, especialmente no período carnavalesco, por causa da programação local e da circulação de turistas”, explicou o gerente operacional de Vigilância Ambiental da SES, Emanuel Lira.

Paralelamente, no mesmo período e localidades, será realizada a Operação Boca de Lobo, com Máquinas de Fogo em bueiros e bocas de lobo que têm difícil acesso.

Bairros – Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, Penha, Ponta do Seixas, Tambauzinho, Expedicionários, Miramar, Castelo Branco, João Agripino, São José, Centro, Varadouro, Trincheiras e Ilha do Bispo.

De acordo com o último boletim divulgado pela SES, em 2018 foram notificados 12.251 casos suspeitos de dengue na Paraíba, sendo 1.366 descartados, o que representa um aumento de 174% das notificações na comparação com 2017.

Com relação aos casos de chikungunya, foram notificados 1.386 casos, sendo 371 descartados. Em 2017, foram registrados, no mesmo período, 1.863 casos suspeitos, observando-se uma redução de 25,6% das notificações suspeitas quando comparado 2017 com 2018, no mesmo período.

Já os casos de zika vírus cresceram 167,2% em 2018, com o registro de 652 casos suspeitos, sendo 268 descartados. Em 2017, no mesmo período, foram registrados 244 casos.