Saiba quais as praias próprias para o banho neste final de semana

Os banhistas paraibanos poderão desfrutar de 49 praias do Litoral paraibano neste final de semana, de acordo com o relatório de monitoramento das praias emitido pelo Laboratório da Coordenadoria de Medições Ambientais (CMA) da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

Estas praias estão classificadas como excelentes, muito boas e satisfatórias. Em contrapartida, 15 trechos foram classificados como impróprios para o banho.

Em Cabedelo (Litoral Norte), os banhistas devem evitar a praia de Areia Dourada, em frente à Rua Projetada.

Na Capital, em quatro trechos na praia de Manaíra: na Avenida João Maurício, em frente às Ruas Elizeu Candido Viana, Bananeiras, Manoel Morais, Avenida São Gonçalo e na altura do nº 1461. Evitar também o trecho próximo da galeria pluvial no final da Avenida Ruy Carneiro.

Na praia de Cabo Branco, os trechos no final das localidades da Avenida Monsenhor Odilon Coutinho e Avenida Buarque, próximo à desembocadura da galeria pluvial da Rua Gregório Pessoa de Oliveira, no final da Rua Áurea e na rotatória do final da Avenida Cabo Branco estão impróprios para o banho.

Já na praia do Seixas, não está apropriado ao banho o trecho próximo à desembocadura da galeria pluvial localizada nas proximidades do farol do Cabo Branco.

E na praia de Jacarapé, perto da desembocadura do rio Jacarapé e na praia do Arraial, próximo à desembocadura do rio Cuiá. Já no município de Pitimbu, a praia do Maceió está imprópria na desembocadura do Riacho Velho e na praia de Acaú/Pontinha.

Essas recomendações são para que os banhistas evitem o banho 100 metros à direita e 100 metros à esquerda desses trechos.