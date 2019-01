Sai pagamento de aposentados e pensionistas da Prefeitura de Campina Grande

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 30 de janeiro de 2019 às 13:00.

Sai na tarde desta quarta-feira, 30, o pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Campina Grande (Ipsem), referente ao mês de janeiro.

De acordo com Antônio Hermano, presidente do Ipsem, os salários estão disponíveis a partir das 14h desta quarta-feira, nas agências do Bradesco.

Conforme Hermano, até o final da tarde 3.921 servidores terão recebido seus vencimentos, totalizando uma folha de R$ 8 milhões 65 mil.