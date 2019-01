Reunião discutirá hoje reajuste na tarifa de transporte urbano de Campina Grande

O superintendente da STTP, Félix Neto, anunciou que será realizada reunião nesta sexta-feira(25) com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande (Sitrans) e entidades para discutir o reajuste da tarifa do transporte urbano na cidade.

Atualmente, o valor da tarifa na cidade custa R$ 3,30.

-Sabemos que empresários reclamam por aumento de tarifa, há mais de um mês tentamos sustentar isso e hoje é o dia que o Conselho tem que tomar uma posição. A nossa posição será de ponderação. Há um pedido de aumento de tarifa expressivo para R3,80, mas esperamos que a discussão hoje siga o bom senso preservando o direito da população- falou.

Além disso, Neto desmentiu informações referente ao fechamento do Terminal de Integração do município.

– Alguns movimentos de ordem política tem tentado por dúvida nas pessoas quanto ao funcionamento do cartão temporal e tentam confundir dizendo que a entrada do cartão temporal vai resultar no fechamento do terminal de integração. Isso não tem nada haver, está fora de cogitação completa qualquer discussão no sentido de fechamento do terminal de integração- disse.

Por fim, Félix destacou que o prefeito Romero Rodrigues está proibido judicialmente de vetar o valor da tarifa de ônibus que será definido.

– O prefeito hoje, por ordem judicial, está impedido de definir tarifa ou de vetar tarifa. Há uma liminar expedida neste sentido, agora as entidades que fazem parte desse Conselho podem discutir e votar- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Cariri FM.