Rainha Elizabeth II envia nota lamentando tragédia em Brumadinho

A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, enviou uma mensagem para o presidente da República, Jair Bolsonaro, solidarizando-se com os brasileiros que perderam parentes no desastre de Brumadinho (MG). A mensagem foi divulgada hoje (31), no Twitter da família real.

“Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam entes queridos e aqueles cujos lares e meios de subsistência foram afetados”, diz Elizabeth II em nota.

