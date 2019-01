Provas do concurso da CMCG serão aplicadas neste domingo

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de janeiro de 2019 às 11:50.

Os candidatos do concurso público da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) farão prova escrita no domingo (27). Pela manhã, as avaliações serão aplicadas para os candidatos a cargo de nível fundamental, e durante a tarde, farão provas os que concorrem aos cargos de nível médio e técnico.

São 37 vagas sendo oferecidas no concurso da Câmara de Campina Grande. Durante a manhã, as provas serão aplicadas das 8h às 12h. Durante a tarde, os candidatos terão das 14h30 às 18h30 para a conclusão da avaliação.

Os salários para os convocados variam de R$ 954 a R$ 1.483,40.