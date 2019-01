Projeto Praia Limpa da Sudema leva conscientização a banhistas na praia de Gramame

Com o objetivo de promover a conscientização a respeito da preservação do ecossistema marinho, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceda), levará, nesta quinta-feira (31), o projeto Praia Limpa até a praia de Gramame.

O projeto Praia Limpa é realizado nas praias do litoral paraibano levando conscientização e distribuindo material educativo para banhistas e comerciantes. Além disso, na praia de Gramame, haverá um ponto de apoio, com oferta de sementes para plantio, sabão ecológico, objetivando reforçar práticas sustentáveis.

A educadora ambiental Taciana Wanderley Cirilo destacou a importância de promover uma troca de conhecimentos com banhistas e comerciantes. “Mais do que conscientizar, propomos uma troca com os banhistas e comerciantes das praias, tirando as dúvidas e, sobretudo, destacando os impactos que os resíduos mal descartados podem provocar ao ecossistema marinho” pontuou.

No ano de 2018, a Ceda sensibilizou mais de 20 mil pessoas em suas atividades. Dentre as ações destacaram-se ações voltadas à cidadania, inclusão e sustentabilidade, palestras, oficinas e minicursos.