Programa Busca Ativa Escolar matricula 500 alunos em Campina Grande

A Secretaria de Educação de Campina Grande realizou, no período de 8 a 25 de janeiro, o programa ‘Busca Ativa Escolar’ com o objetivo de atrair novos alunos e trazer de volta para a escola crianças e adolescentes que haviam parado de frequentar as aulas.

A secretária de Educação, Iolanda Barbosa, explicou, em entrevista, que o projeto trouxe cerca de 500 alunos para as instituições da rede municipal e estadual de ensino, dentre estes uma parte é composta de novos estudantes, e outra parte de alunos de evasão.

Segundo ela, ainda há vagas disponíveis nas escolas e creches do município que abrirão suas portas a partir do dia 4 de fevereiro para os responsáveis que não efetuaram matrícula em dezembro ou não foram acionados pelo Busca Ativa Escolar, já que as atividades só serão iniciadas em 11 de fevereiro.

– Nós tivemos duas modalidades do Busca Ativa: a busca direta na residência, com a efetivação da matrícula, e tivemos o plantão de matrículas na Secretaria de Educação, que vai até o dia 30, das 7h às 13h – explicou.

Além disso, Iolanda ressaltou que o programa não terminou e que ele é de formação contínua, tendo em vista que a busca ativa por crianças fora da escola, segundo ela, sempre estará presente dentro das ações da Secretaria de Educação de Campina Grande.

– Agora vamos entrar em outra etapa, etapa de acompanhamento, de frequência escolar, que também é uma ação do Busca Ativa – finalizou.

* As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM