Professora alerta para possibilidade de lama de barragem atingir Rio São Francisco

A professora doutora em Engenharia Química e pesquisadora sobre Engenharia Ambiental e Águas, Veruska Brasileiro, comentou sobre os impactos ambientais causados com o rompimento da barragem de Brumadinho, no estado de Minas Gerais.

Segundo ela, o impacto ambiental oriundo do rompimento da barragem é de grande proporção e as consequências irão se perdurar por muito tempo.

Também destacou que é alarmante a possibilidade da lama chegar ao Rio São Francisco, o que pode comprometer a qualidade da água.

– Não sabemos ainda a proporção dessa lama, até onde ela vai chegar. Há também a possibilidade de chuvas, o que poderá trazer consequências maiores. Em Mariana, por exemplo, não há como mensurar pois os impactos ainda estão acontecendo. É muito difícil recuperarmos e calcularmos os danos ambientais. A Vale já afirmou que vai fazer uma barreira de contenção na barreira do Rio Paraupebas para evitar que a lama chegue ao Rio São Francisco. Caso chegue ao Rio São Francisco, teremos problemas na qualidade da água, o que pode comprometer os abastecimentos – alertou.

Veruska destacou que as fiscalizações nas barragens no Brasil não são feitas com regularidade, e que das 24 mil barragens cadastradas apenas 3% foram fiscalizadas.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.