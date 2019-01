Professor lamenta perda de vagas e diz que UEPB vive sua pior fase

O professor do departamento de Química da Universidade Estadual da Paraíba, Claudionor Farias, comentou sobre o número reduzido de vagas oferecidas para entrada de alunos em 2019.1 na UEPB e lamentou que as autoridades responsáveis vejam a realidade e não façam nada a respeito.

Ele citou que o Estado e a Reitoria jogam a culpa de um para o outro e quem se prejudica é o aluno que não consegue se matricular no curso desejado.

Claudionor declarou que as pessoas falam com naturalidade sobre a perda de três mil vagas e disse que nunca se viu uma crise tão grande como a vista atualmente na universidade. Ele disse que possui turmas com sete alunos e em trinta anos de atuação nunca viu nada parecido.

– É gravíssimo. Não vejo político ou governo do Estado se preocupar. Você tem três mil vagas a menos em uma universidade, não é assim. Os alunos não podem ter prejuízo. Muitos alunos se preparam para o Enem, os pais investem e veem as suas chances bloqueadas por conta de brigas entre a Reitoria e o governo do Estado – disse.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM.