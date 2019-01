Preso mais um foragido do presídio PB1 de João Pessoa

Mais um dos detentos foragidos do presídio PB1, em João Pessoa foi detido nesta quinta-feira (24) na cidade de Itaporanga, no Sertão do Estado.

Quando foi preso José Maycon, de 30 anos, usava um nome falso. Ele é um dos suspeitos de participar do assalto a uma agência bancária na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa.

Ele também seria responsável pelo tiro que atingiu um policial militar durante a fuga. José Maycon cumpria pena superior a 50 nos no PB1 pelos crimes de homicídio e roubo.

*Com informações da TV Itararé.