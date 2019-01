Presidente do TCE-PB reafirma desejo de aproximação com as Câmaras Municipais

Da Redação com Ascom. Publicado em 31 de janeiro de 2019 às 14:57.

O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Arnóbio Viana, reafirmou, na manhã desta quinta-feira (31), o propósito de maior aproximação com as Câmaras de Vereadores a fim de que se aprimorem como organismos fiscalizadores das gestões públicas municipais, em benefício da sociedade.

Ele cumprimentava, na ocasião, vereadores, auxiliares e servidores dos quadros técnico e administrativo da Câmara de Cabedelo que eram orientados quanto ao uso dos painéis eletrônicos, ferramentas e aplicativos de computador dispostos aos organismos sob jurisdição do Tribunal e ao controle social dos atos e gastos públicos.

O encontro deu-se no Espaço Cidadania Digital, ambiente do TCE inaugurado no Centro Cultural Ariano Suassuna pelo então presidente André Carlo Torres Pontes.

O novo dirigente da Corte reforçou, assim, o compromisso há poucos dias manifesto no discurso de posse, quando anunciou providências para envolvimento das Câmaras num plano de defesa do patrimônio ambiental, arquitetônico, cultural e histórico dos municípios da Paraíba.

A presidente da Câmara de Cabedelo Graça Rezende, que acolheu a ideia, esteve ali acompanhada pelos vereadores Valdir Tartaruga, Socorro Gomes e José Pereira, pelo contador Elinaldo Barbosa e bom número de servidores. Todos receberam orientações do coordenador do Espaço Cidadania Digital André Agra.