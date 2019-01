Presidente do SindCampina prevê ano de desafios e expectativas

Em entrevista, Divaildo Júnior, presidente do SindCampina (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande e Interior da Paraíba) comentou perspectivas do segmento para 2019 e falou a respeito da necessidade de reconhecimento da classe empresarial, enquanto mola propulsora da economia atual.

“A perspectiva é de que nós, pequenos e grandes empresários, deixemos de ser tratados como a ‘Geni’, que só merece levar pedra o tempo todo, quando na realidade somos nós que geramos empregos, que fazemos a roda girar. O imposto que chega aos governos municipais, estaduais e federal são decorrência, na maioria das vezes, do trabalho dos empreendedores, principalmente os microempresários”, assinalou o dirigente empresarial.

Divaildo foi enfático ao afirmar que o novo cenário nacional fomenta expectativas positivas pra o ambiente empreendedor em Campina Grande e no país: “As expectativas são as melhores possíveis, por um motivo muito simples. A iniciativa privada tinha uma demanda reprimida devido à falta de confiança no governo anterior. Agora, com a mudança, cria-se uma nova perspectiva de que o Brasil encontre um rumo mais liberal, e que a nova gestão do país consiga estabelecer um ambiente de empreendedorismo.”

O presidente do SindCampina disse na ´Cariri FM´ que 2019 será um ano de muitos desafios e que o setor hoteleiro e de turismo precisará de muito apoio do poder público para realizar os projetos previstos.