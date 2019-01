Presidente do SindCampina: “Precisamos resgatar a confiança do turista”

Ao conceder entrevista nesta quarta-feira, o empresário Divaildo Júnior, presidente do SindCampina (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande e Interior da Paraíba) falou sobre O Maior São João do Mundo e lembrou a respeito do investimento necessário para 2019, em virtude dos episódios ocorridos na última edição do evento.

Ele citou fatores negativos como a greve dos caminhoneiros, o episódio com as seringas no Parque do Povo e reforçou que a partir dos prejuízos obtidos em 2018, é preciso que se trace um plano de ação estratégica para retomar a confiança do turista.

“O prejuízo foi grande em 2018. O São João, que é um ´balão de oxigênio´ para o setor da gastronomia e da hotelaria. Pode ser considerado o segundo mês de maiores vendas e acaba servindo para que o empresário faça uma reserva de recursos para utilizar ao longo do ano. A edição do ano passado não foi o esperado em termos de resultado financeiro. Devido a um conjunto de fatores que fugiram ao nosso controle, inclusive da própria Prefeitura que, diga-se de passagem, se esforçou bastante pra reverter esse quadro”, discorreu Divaildo.

O dirigente do SindCampina afirmou que as estratégias mais coerentes envolvem um plano de mídia para promover a quebra da imagem negativa que o evento do ano passado acabou promovendo para a visão do público turístico.

“O pior passou e o grande desafio para este ano é reverter a imagem negativa daquele episódio das seringas. Então vamos ter que investir muito em mídia para mostrar lá fora que o São João de Campina Grande é seguro, como sempre foi. É um trabalho que deve começar a ser feito desde já”, acrescentou.

O empresário reiterou ainda que além dos investimentos em mídia, é necessário atentar para promoção de eventos que possam ser um diferencial para o setor turístico da cidade.

“O Sindicato, junto com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), já tem um evento programado agora para o primeiro semestre visando fortalecer o calendário turístico”, informou Divaildo na ´Cariri FM´.

É o ´Brasil Sabor´, que será feito em conjunto com João Pessoa.