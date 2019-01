Prefeitura de João Pessoa anuncia datas para pagamento dos salários de janeiro

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) realiza os pagamentos dos salários dos servidores da Capital referentes ao mês de janeiro nestas quarta-feira (30) e quinta-feira (31).

Pelo sétimo ano seguido, os pagamentos acontecem sempre dentro do mês trabalhado. Já a partir deste mês, os servidores recebem seus proventos através do Banco Bradesco.

Os pagamentos acontecem nesta quarta-feira (30) para os servidores inativos e aposentados pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e, na quinta-feira (31) para os servidores da ativa, comissionados e prestadores de serviço.

Conforme anunciado no início deste mês, o pagamento já acontece com o novo salário mínimo, de R$ 998, implantado na folha de pagamento.

“O pagamento dentro do mês trabalhado é uma prioridade na nossa gestão e uma segurança para os servidores que já sabem que terão o dinheiro na conta sempre antes do fim do mês. Isso faz parte da nossa política de valorização dos servidores e uma forma de eles poderem se organizar financeiramente”, disse o prefeito Luciano Cartaxo.