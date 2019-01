Prefeito de João Pessoa entrega premiação do programa Gerente Saúde

Como forma de reconhecimento pela prestação do serviço, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) entrega nesta quinta-feira (24) a premiação do Programa Gerente Saúde a 605 profissionais das equipes que obtiveram o melhor desempenho com o programa implantando na rede de Atenção Básica desde 2017, que incentiva boas práticas e assistência humanizada.

O evento, que vai contar com a presença do prefeito Luciano Cartaxo, acontecerá às 15h, no auditório da Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura e Artes, no Altiplano.

Nesta edição do programa, serão premiadas 40 Equipes de Saúde da Família (ESF), de 20 USF e dois Distritos Sanitários, o que representa 603 profissionais de saúde, referente ao exercício de 2018, em um investimento de R$ 1.009,250.

O programa Gerente Saúde, além de prestar um atendimento mais humanizado, tem avaliado mensalmente a satisfação dos usuários através do Índice de Satisfação do Usuário (ISU). Em 2018, 97% das Unidades de Saúde da Família (USF) atingiram a meta de 7,8 na avaliação das equipes.

Foram 23,9 mil entrevistas nos serviços de saúde, 3.785 entrevistas nas proximidades das USF e 428 qualitativas. Cada pessoa entrevistada pôde avaliar o atendimento dos profissionais de saúde, o tempo de espera no atendimento, a entrega dos medicamentos e estrutura física das Unidades e a visita dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Maior acompanhamento – O Programa Gerente Saúde é uma ferramenta de gestão com o objetivo de potencializar a Atenção Básica, embasada na gestão por resultados a qual se utiliza dados de indicadores pré-determinados, obtidos por meio de entrevistas para avaliar desempenhos e ofertas nos serviços da Atenção Primária, a porta de entrada da assistência básica na rede municipal.

O programa estabelece ainda um conjunto de medidas para aumentar a eficiência nos postos de saúde, incluindo a designação de um profissional para gerenciar cada unidade.