Prefeito anuncia entrega de oito novas creches este ano em Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou nesta quinta-feira, 24, a inauguração de mais oito novas creches, beneficiando, sobretudo, áreas carentes do Município, onde a população reivindicava esse tipo de equipamento comunitário.

Segundo o prefeito, as creches funcionarão nas seguintes comunidades: Catolé de Zé Ferreira, Novo Cruzeiro, Loteamento Grande Campina, Catingueira, Colinas do Oeste, e bairro de José Pinheiro (rua Tomé de Sousa com Sindolfo Montenegro).

Também serão entregues três creches construídas no Conjunto Habitacional Aluízio Campos, onde o município também construiu 4.100 unidades habitacionais, – o maior em execução no Brasil. Cerca de 20 mil pessoas vão morar naquela área, mas já contarão com uma infraestrutura do mais alto nível, além de equipamentos como creches, escolas, postos de saúde, praças, academias populares e muito mais.

Conforme garantiu Romero Rodritgues, todas essas creches terão uma estrutura marcada pela qualidade. “De fato, são estruturas bem construídas, bem arrojadas, afinal destinam-se ao atendimento da população, sobretudo das crianças na faixa de pré-escola, que merecem, portanto, uma atenção especial por parte do nosso governo”, assegurou Romero Rodrigues.

Educação: avanços atestados

Para o prefeito, em decorrência do trabalho de implantação de creches e de escolas de qualidade, a rede municipal de ensino é motivo de orgulho. Como resultado deste trabalho, conforme lembrou, no ano passado, por meio da chamada Prova Brasil, foi constatado que a educação municipal superou todas as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Avaliou, por fim, que este primeiro mês do ano tem sido um período extremamente produtivo em termos de realizações, com obras avançando em todos os setores administrativos do município. “O trabalho não para no mês de janeiro. Campina, mantendo o mesmo ritmo dos anos anteriores, avança sempre mais”, atestou.