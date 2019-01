PRB tem nova comissão em Campina Grande

O Partido Republicano Brasileiro (PRB) tem uma nova comissão provisória em Campina Grande.

O executivo Tertuliano Maracajá assumiu o comando da legenda, conforme resenha partidária junto ao TSE.

Em Campina Grande, a legenda permanecerá na base de apoio do prefeito Romero Rodrigues na Câmara Municipal.

A nova composição partidária é formada pelo presidente, Tertuliano Maracajá; vice-presidente, Ronaldo Alves de Menezes; secretário-geral, Renato Luiz Tarradt Maracajá; primeiro vogal, André Nunes de Oliveira Lacet; segundo vogal, Patrícia Tavares de Menezes; tesoureiro, Diego Henrique Silva Torres. O partido já tem nova sede, que fica situada à Rua: Severino Pimentel, 1149, Jardim Paulistano

Para o novo presidente da legenda, comandar o PRB em Campina Grande é uma missão honrosa, sobretudo pela confiança e pelo acolhimento de um projeto político consolidado no país.

“Estamos felizes em poder contribuir com o fortalecimento e a expansão do PRB em Campina Grande. Com muito esforço e dedicação, em 2020 haveremos de ter a maior bancada do legislativo campinense” destacou Tertuliano, que agradeceu a confiança do deputado federal Hugo Mota no seu grupo político.

Maracajá salientou que o PRB vai participar das grandes discussões que envolvem o desenvolvimento de Campina Grande, a partir dos mais diversos segmentos que compõem a sociedade civil organizada.

“Vamos dialogar e montar grupos de jovens, mulheres e tantos outros grupos para construirmos um partido forte e dinâmico com efetiva participação popular,” destacou.

Bancada forte –

A legenda deverá receber a filiação do vereador mais votado da cidade na última eleição, Renan Maracajá, que juntando-se aos três vereadores já existentes no partido, formará a maior bancada do legislativo campinense.

A palavra de ordem no PRB é fortalecer o partido para a eleição de 2020, fazendo dela protagonista no pleito eleitoral.