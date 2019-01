Polícia recupera em Pernambuco carga de bebidas desviada na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) de João Pessoa, apreendeu na manhã desta quarta-feira (23) uma carga de cerveja desviada do Litoral Sul do Estado.

O motorista do veículo que transportava as bebidas realizou uma comunicação falsa de roubo, mas acabou confessando que a carga foi repassada a um comerciante de Pernambuco. Uma parte das 3.650 caixas de cervejas desviadas foi localizada no bairro de Afogados, no Recife, pela polícia paraibana e o receptador foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Getúlio Machado, titular da DRFVC, Edson Arruda Sá Oliveira, conhecido por Edinho, natural de Pernambuco, chegou à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência, relatando que a carga que transportava teria sido roubada por três homens na cidade de Caaporã (PB).

“Ouvindo o relato, percebemos que se tratava de uma comunicação falsa, e que o material teria sido vendido para receptadores em João Pessoa e em Pernambuco. Depois de diligências, conseguimos identificar e prender José Antônio da Silva Neto, um dos receptadores, no bairro de Afogados em Recife”, explicou o delegado, acrescentando que a ação contou com o apoio da Polícia Civil pernambucana.

O material foi encontrado em um depósito de bebidas, do qual José Antônio é proprietário. Ele foi autuado em flagrante por receptação.

Já o motorista, Edson Arruda Sá Oliveira, foi indiciado por apropriação indébita e falsa comunicação à polícia.