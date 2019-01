Polícia realiza prisões no Brejo por pensão alimentícia e embriaguez ao volante

Um jovem de 19 anos de idade foi preso por policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) neste sábado (26), através de um mandado de prisão expedido pela Justiça por débito de pensão alimentícia.

A prisão aconteceu no centro da cidade de Alagoa Grande quando a guarnição comandada pelo cabo Ângelo realizava rondas e se deparou com o jovem, que já era do conhecimento dos policiais que estava sendo procurado pela Justiça por ter um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o documento expedido pelo juiz da Vara Única de Alagoa Grande, o valor devido da pensão é de R$ 1.698,78 referente ao período de maio de 2018 até janeiro deste ano, podendo o acusado ser liberado após o pagamento do débito e desde que não haja outro motivo para permanecer preso.

Na sexta-feira (25) à noite, o centro da cidade de Guarabira, a vítima, de 76 anos de idade, informou que o suspeito, que é o seu filho, se encontrava com sinais de embriaguez na frente da sua residência, tentando arrombar a porta.

A guarnição comandada pelo cabo Abrahão, com apoio da guarnição comandada pelo cabo Sérgio, constatou o fato e manteve contato com a vítima, que mostrou uma medida protetiva que determina o afastamento do filho, tanto da residência da mãe, quanto dela.

O acusado foi abordado e com ele foi encontrada uma faca peixeira. Os policiais o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil.

Também no centro de Guarabira, de acordo com relatos de testemunhas, as vítimas se encontravam em um bar quando o suspeito ficou se insinuando para as mulheres que estavam no local.

Os companheiros delas pediram para que ele as respeitassem, dando início a uma confusão entre eles. O suspeito, ao sair do bar, colidiu o veículo com um das vítimas e foi seguido e alcançado, momento em que a guarnição comandada pelo cabo Souza Filho chegou ao local.

Ao se inteirar do ocorrido, foi solicitada a presença de uma guarnição da CPTran, que constatou sinais de embriaguez no condutor suspeito, que teve o veículo apreendido e foi conduzido à delegacia.