Polícia prende um dos suspeitos do assalto a banco de João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (24), na cidade de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, um dos suspeitos do assalto ao banco do Bradesco da Epitácio Pessoa, que aconteceu no dia 7 deste mês, em João Pessoa.

Ele usava o nome falso de José Flávio de Andrade Júnior, mas foi identificado como José Maycon Ferreira da Silva, de 30 anos, foragido do presídio PB1, onde cumpria pena por homicídio e roubo, com condenação de mais de 50 anos de prisão.

O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Douglas Araújo, disse que a PM chegou até o suspeito depois de receber informação de que ele estava andando sem camisa e com um pedaço de pau na mão, no conjunto Balduíno de Carvalho.

“Fomos até o local e ele, ao perceber nossa presença, correu para uma fazenda, mas conseguimos impedir a fuga e prendê-lo com um revólver”, disse.

O oficial contou que o preso confessou a participação no assalto ao banco de João Pessoa.

“Ele seria o responsável também pelo disparo que atingiu o nosso companheiro (policial militar) durante a fuga do roubo ao banco. Desde o dia do crime, ele estaria foragido na região, mas não deu muitos detalhes precisos, alegou que teria vindo para cuidar de porcos de uma propriedade”, completou.

José Maycon foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Itaporanga.