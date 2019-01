Polícia prende suspeito de tráfico e apreende armas de fogo em João Pessoa

A noite dessa quinta-feira (24) resultou em prisões de suspeitos, apreensão de armas de fogo e combate ao tráfico de drogas na zona sul de João Pessoa, em ações realizadas pela Polícia Militar. Ao todo, duas pessoas foram presas, dois revólveres, balanças de precisão, maconha e cocaína foram apreendidos.

Durante o patrulhamento da Força Tática do 5º Batalhão, os policiais receberam informações de um ponto de tráfico na comunidade Frei Damião, no bairro do Valentina, e localizaram em uma casa um revólver, maconha, balança de precisão, chaves e documentos de veículos.

“A suspeita é que este material esteja relacionado a carros roubados e a partir da apreensão desse material seja realizada uma investigação para chegar ao paradeiro dos veículos”, explicou o capitão Bertuni Silva, comandante da Força Tática.

Em seguida, no bairro do Ernesto Geisel, um homem foi abordado e durante uma busca pessoal foi encontrado com ele um revólver calibre 38. Na casa do suspeito, os policiais ainda localizaram substância análoga à cocaína e balança de precisão. Já em Paratibe, outro suspeito foi localizado com drogas. Os suspeitos presos e armas e materiais apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.