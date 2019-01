Polícia prende suspeito de assaltar Correios e ferir duas mulheres no Litoral

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 25 de janeiro de 2019 às 10:36.

A Polícia Militar prendeu, no fim da tarde desta quinta-feira (24), no Litoral Norte da Paraíba, o principal suspeito do assalto aos Correios da Baía da Traição, que aconteceu em março de 2017, quando duas mulheres foram baleadas dentro da agência durante o crime.

Gdiel Ferreira Malaquias estava sendo procurado desde o dia do crime e contra ele tinha um mandado de prisão com validade até o ano de 2037.

De acordo com o comandante da 2ª Companhia Independente, major Alberto Filho, o suspeito chegou a procurar as vítimas para intimidá-las após o crime.

“É um suspeito que teria atuação também em outros crimes e neste caso do assalto aos correios, especificamente, ele chegou a procurar uma das vítimas, com tom ameaçador, dizendo que queria pedir desculpas pelo que aconteceu, mas com claro intuito de intimidá-la”, detalhou.

O suspeito foi levado para a Sede da Polícia Federal, em Cabedelo.