Polícia prende mais de 20 pessoas com armas e drogas durante festa em João Pessoa

A Polícia Militar da Paraíba encerrou uma festa que aconteceu durante a madrugada deste sábado (26), em uma casa de eventos, no Portal do Sol, em João Pessoa, onde foram apreendidas duas armas de fogo, alguns frascos de loló e uma pequena quantidade de maconha e cocaína.

No evento, 412 pessoas foram revistadas e identificadas, das quais 45 já tinham passagens pela polícia. Mais de 20 suspeitos foram conduzidos até a delegacia, pois estavam respondendo a crimes em liberdade condicional e não poderiam estar no local.

Um deles era o organizador do evento, de 24 anos, que foi flagrado com uma pistola na cintura. Ele respondia em liberdade condicional por vários crimes, entre eles, por ação contra caixa eletrônico.

No local, também foi preso outro envolvido em ação contra instituições financeiras, um homem de 29 anos, também respondendo ao crime – praticado em abril de 2015 – em liberdade condicional.

O objetivo da festa, que trouxe artistas de funk do Rio de Janeiro e de outros estados, ainda deve ser investigado. A PM atuou com vários grupos operacionais, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. O local da festa foi multado em R$ 25 mil por poluição sonora.

O material apreendido e todos os suspeitos foram encaminhados para a Central de Polícia Civil, no Geisel.