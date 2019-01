Polícia desarticula tráfico de drogas que funcionava dentro de mata em João Pessoa

A Polícia Militar localizou uma base do tráfico de drogas que funcionava dentro de uma mata, que fica na divisa dos bairros do Cristo e Cruz das Armas, em João Pessoa.

O local foi descoberto durante ação realizada pela Força Regional, na manhã desta quarta-feira (23), após denúncias sobre o esquema criminoso que acontecia na localidade.

Um suspeito de 18 anos foi preso em flagrante no local. Com ele, foram apreendidos oito sacos cheios de maconha, uma porção de cocaína, três rádios comunicadores e embalagens para armazenar as drogas para a venda.

De acordo com o comandante da Força Regional, major Giuseppe Bruno, o material estava enterrado às margens de um rio que passa pela mata.

“A guarnição do sargento Kleber recebeu a denúncia sobre esse ponto de tráfico e flagrou o suspeito com uma quantidade de drogas. Os pacotes com a quantidade maior e o restante do material estavam enterrados, ao redor de onde ele foi preso, dentro da mata”, detalhou.

O suspeito foi apresentado com todo o material apreendido na Central de Flagrantes, no Geisel.

A droga ainda será pesada. O material encontrado com ele deve passar por perícia.