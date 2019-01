Polícia desarticula cassino clandestino em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 28 de janeiro de 2019 às 20:04.

A Polícia Militar desarticulou um cassino clandestino que estava em funcionamento no bairro de Mangabeira, no início da tarde desta segunda-feira (28), em João Pessoa.

Três pessoas que estavam no local foram conduzidas à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis ao caso.

Os policiais das Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam), do 5º Batalhão, chegaram até o estabelecimento, na região do Cidade Verde, após o recebimento de denúncias.

19 máquinas caça-níveis foram apreendidas, três pessoas que estavam no local foram detidas, sendo uma delas suspeita de fazer a gerência e que já tinha passagem pela Polícia.

Os envolvidos e as máquinas foram encaminhados para a Central de Flagrantes.