Polícia Civil investiga suposta matança de gatos em Serra Redonda

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 23 de janeiro de 2019 às 15:53.

A Polícia Civil da Paraíba está investigando uma suposta matança de animais ocorrida na cidade de Serra Redonda, no interior do Estado.

Na manhã desta quarta-feira (23), os corpos de oito gatos foram encontrados nas imediações do cemitério da cidade.

O fato, que chamou a atenção da população, foi comunicado à delegacia da cidade, onde foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso.

Segundo o delegado Felipe Castelar, da Seccional de Itabaiana, os gatos mortos foram encontrados por um funcionário do cemitério, no momento que ele chegava ao local de trabalho.

Tanto o servidor quanto outra pessoa que também percebeu a presença dos animais já foram ouvidas pela polícia.

“Assim que foi informado do ocorrido, o delegado instaurou inquérito e terá prazo de 30 dias para concluir as investigações, podendo esse prazo ser prorrogado, por conveniência do trabalho. Durante essa fase, a polícia vai ouvir testemunhas e realizar exames para descobrir se os animais foram mortos de causas naturais ou vítimas de algum tipo de envenenamento”, detalhou Castelar.

Caso seja comprovado que os animais foram vítimas de morte provocada por ação humana, os responsáveis poderão ser enquadrados com base na Lei N.º 9.605/ 1998, mais conhecida como a Lei de Crimes Ambientais.

A legislação prevê sanções penais e administrativas por condutas praticadas contra animais e meio ambiente, com pena que pode chegar até quatro anos de prisão.