Polícia apreende mais de 20 kg de drogas em “boca de fumo” em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 26 de janeiro de 2019 às 10:50.

A Polícia Militar desarticulou, na noite dessa sexta-feira (25), uma casa que servia como ponto de apoio do tráfico, usada para receber grandes quantidades de drogas e separá-las em porções menores, na comunidade do Iraque, em Mangabeira VIII, Zona Sul da Capital.

Na residência, os policiais da Força Regional apreenderam mais de 20 kg de maconha, distribuídas em tabletes – parte escondida em um sofá e a outra parte enterrada no quintal.

De acordo com o sargento Milton Kélio, a PM realizava rondas quando desconfiou do local. “Ao passar, percebemos que a casa tinha algo estranho, como se as pessoas tivessem acabado de deixar o local ao perceber nossa presença, foi quando visualizamos um dos tabletes da droga”, disse.

Nas buscas, os policiais encontraram uma faca suja de maconha, que confirmaria que a droga estava sendo separada para ser comercializada neste fim de semana.

O material foi levado para a Central de Flagrantes, no Geisel. Os envolvidos no tráfico local, que usavam a residência onde foram encontradas as drogas, seguem sendo procurados.