Polícia apreende gata que era usada para levar drogas em presídio de CG

A Polícia Militar apreendeu, nesse domingo (27), uma gata que estava sendo usada para levar drogas e carregadores de celular no Complexo Penitenciário Serrotão, em Campina Grande.

Uma fita foi amarrada ao redor do corpo do animal para prender o material, que foi notado por um agente penitenciário que estava próximo ao portão do presídio.

Preso ao corpo da gata havia cinco cabos de carregador de celular e 120 gramas de substância semelhante à maconha.

Ainda não há informações sobre quem iria receber o material e nem sobre o responsável por tentar envia-lo.