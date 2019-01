PM intensifica ações de combate aos crimes contra o patrimônio em Campina Grande

A Polícia Militar (PM) iniciou hoje (24) uma série de ações para aumentar a segurança pública em Campina Grande. As chamadas operações ‘Alvorada’ e ‘Pôr do Sol’, irão ocorrer nos horários de pico da criminalidade, segundo o tenente-coronel da PM, Francimar Vieira Lins.

Ainda segundo o coronel, a Operação Alvorada se dá no período de início da manhã, e a operação Pôr do Sol no final da tarde, uma acompanhando a abertura dos comércios e a chegada de trabalhadores e estudantes ao seu destino, e a outra o acompanhamento de volta para casa.

Francimar destaca que o principal foco da Polícia Militar, com as ações, é o combate aos crimes contra o patrimônio. Além da presença intensificada da polícia nas ruas, o tenente ressalta que haverá também rondas e abordagens durante todo o desenvolvimento das operações.

– Combater, sobretudo, os crimes patrimoniais, ou seja, dar sensação de segurança àquele cidadão que está saindo de sua residência, está indo para o seu colégio, para a faculdade, ao comércio que está abrindo suas portas, esse é o objetivo principal – disse.

O policial ressaltou que em uma das rondas da Operação Alvorada realizadas hoje, um suspeito foi preso em flagrante portando uma arma de fogo e foi encaminhado à Central de Polícia. As localidades colocadas como prioritárias foram definidas através de estatísticas da própria Polícia Militar.