Parque Tecnológico tem parceria de projetos importantes para a Paraíba, diz diretor

O diretor-geral da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Nilton Silva, afirmou que existe uma parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba de projetos importantes para o Estado.

Ele declarou que o Parque Tecnológico vai completar 40 anos com importantes avanços na ciência e na tecnologia da Paraíba.

Nilton explicou que o parque serve como uma instituição de apoio para empresas e universidades e opera com recursos públicos, precisando ter cada vez mais ligação com a transparência e a boa administração.

Segundo o diretor, o parque possui uma boa perspectiva para 2019, podendo participar de novos projetos, entre eles o de dessalinização da água. Também frisou que o caminho é de sempre contribuir para que as pesquisas gerem soluções para os problemas regionais.

– O cenário vai ser melhor que 2018. Temos sempre o planejamento estratégico anual e nós temos uma perspectiva muito boa, porque novos projetos virão. De vinte anos para cá, vários projetos já foram encabeçados pela UFCG, UEPB, UFPB na questão do tratamento e da qualidade de água, mas não é fácil desenvolver uma pesquisa com pouco ou nenhum recurso – disse.

Nilton acrescentou que a Feira Tecnológica está prevista para acontecer no mês de novembro com o apoio de várias instituições que fazem parte do desenvolvimento tecnológico do Estado.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM