Paraibano é condenado por tentativa de abuso sexual nos EUA

Um paraibano foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de abuso sexual de uma criança de seis anos nos Estados Unidos.

Ele foi preso em 2017 e confessou ter praticado o crime e deverá cumprir metade da sentença em regime fechado.

O crime teria ocorrido no estado da Flórida. De acordo com a defesa do brasileiro, ele foi acusado de aliciamento e que não havia provas contundentes para incrimina-lo.

Ainda de acordo com a defesa do réu, ele fez um acordo coma justiça americana por receio de ir a julgamento e ser condenado a prisão perpétua.