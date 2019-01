Os Fulano fazem show e gravam Ao Vivo nesta sexta (01) na Vila do Porto

O grupo paraibano de forró Os Fulano convida a todos para mais uma edição do projeto Forró d’OsFulano que acontece nesta sexta (01).

A noite será especial com a realização de gravação do primeiro Ao Vivo da banda e recheada de convidados ilustres como Totonho, Jéssica Caitano (PE) e Geo Moura, além de aulão de forró com o professor Eduardo Moura.

