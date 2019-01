Oficial de Justiça é sequestrada em Campina Grande

Uma oficial de justiça foi sequestrada quando chegava na residência dela, no centro de Campina Grande.

Ela foi abordada por dois criminosos que estavam armados com uma faca e uma pistola. Eles renderam a vítima e saíram com ela no carro praticando vários assaltos pela cidade.

A mulher foi deixada nas proximidades da avenida Canal e em seguida o veículo foi abandonado com a chave na ignição.

A oficial prestou boletim de ocorrência, mas os bandidos ainda não foram localizados.

*Com informações da TV Itararé.