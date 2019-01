O que é destaque na nova edição da revista Época

Capa

O GRANDE CIRCO MÍSTICO

As credenciais, as crenças e as crendices do chanceler Ernesto Araújo

E mais:

Sem militares pega mal – Armínio Fraga e a reforma da Previdência

Meu primeiro tiro – A arma pesada, a mão suada e trêmula

Pesadelo fálico – A tenebrosa história do homem que castrou três desconhecidos numa noite