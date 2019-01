Novo modelo de veiculação de mídias digitais é apresentado a conselheiro do TCE-PB

O secretário de Comunicação Institucional, Luís Tôrres, apresentou, na tarde desta sexta-feira (25), ao conselheiro Nominando Diniz, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), o novo modelo de veiculação de mídia digital a ser adotado pelo Governo do Estado neste ano de 2019. O novo procedimento será apresentado na próxima segunda-feira (29) ao conselheiro Marcos Costa.

Durante o encontro, o secretário Luís Tôrres informou ao conselheiro Nominando Diniz que o novo modelo de veiculação de mídia digital que já está sendo apresentado ao mercado tem como referência o adotado pela Secom do Governo Federal.

“Esse processo garantirá uma capacidade melhor, mais equilibrada, mais regular, mais econômica e mais eficiente de investimento no on-line”, ressaltou.

Tôrres lembrou que o conselheiro Nominando Diniz foi o primeiro a provocar o debate sobre o procedimento da veiculação em mídias digitais.

Ele adiantou que na próxima segunda-feira retornará ao TCE-PB para apresentá-lo ao conselheiro Marcos Costa, que julgou as contas de 2017 da Secom-PB – dando parecer pela sua aprovação – e recomendou a mudança do modelo desse tipo de veiculação

A principal mudança na forma de Veiculação de Mídia Digital é a implementação de um modelo que já usado por todo o mercado, no qual o veículo de mídia digital será aferido pela sua entrega de mídia, impressões e acessos, utilizando-se da métrica CPM impressões de banner em portais e blogs (Custo por Mil Impressões).