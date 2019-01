Novo líder do MDB, Maranhão descarta candidatura avulsa a presidência do Senado

O senador paraibano José Maranhão foi escolhido para liderar a bancada do MDB e comandar a votação que escolherá internamente quem será o candidato do partido a presidência do Senado.

Disputam a indicação do partido os senadores Renan Calheiros (AL) e Simone Tebet (MS).

Em entrevista à imprensa, Maranhão afirmou que o partido não terá candidaturas avulsas à presidência do Senado.

– O MDB não poderia criar essa ficção para fazer aquilo que é muito mais complicado. Se tem candidatura própria, não pode ter candidatura avulsa – disse.

Veja o vídeo.