Mulher é presa acusada envolvimento na morte do próprio filho

Uma mulher foi presa no município de Queimadas, no Agreste do Estado, acusada de envolvimento na morte do próprio filho, uma criança de um ano e quatro meses.

Na época em que o menino morreu, a mulher disse que o menino tinha sido atingido por uma cabeçada de um bode, mas após investigação, a polícia descobriu que ela também está envolvida na morte da criança.

Segundo a polícia, Amanda Serafim e o companheiro teriam matado a criança com pontapés no mês de agosto de 2018 porque ela não parava de chorar.

O padrasto, Marcio José já tinha sido preso. Ele planejava fugir para o Rio de Janeiro com Amanda.