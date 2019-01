Motorista morre após caminhão tombar em entroncamento de rodovias em Campina Grande

Um motorista de 31 anos morreu nesta quarta-feira (23), após o caminhão que conduzia tombar no trecho de entroncamento entre as BR-230 e BR-104, em Campina Grande.

Nivaldo Menezes estava só no caminhão que transportava garrafões com água mineral. Ele morava na cidade de Caturité, no Cariri paraibano, mas estava vindo de João Pessoa para Queimadas.

O veículo tombou no momento que fazia uma curva. A polícia Rodoviária Federal irá investigar se havia excesso de peso ou se o caminhão estava em alta velocidade e também outras possíveis causas do acidente.

O motorista ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, constatou que a vítima já tinha morrido.