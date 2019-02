Ministério da Ciência escolhe CG para testar tecnologia de Israel de dessalinização

O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, escolheu Campina Grande para ser a cidade sede dos testes de tecnologias de dessalinização.

O laboratório será realizado no Instituto Nacional do Semiárido (Insa) e visa a possibilidade de aplicabilidade da tecnologia israelense em larga escala.

Segundo o diretor do Insa, Salomão Medeiros, os testes vão ser realizados em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), e apesar de o Insa nunca ter realizado trabalhos relacionados a dessalinização, e sim apenas com o reuso da água, o diretor garantiu que há profissionais técnicos especializados no assunto.

Ele comemorou a decisão de Campina Grande sediar o laboratório nacional para essa nova tecnologia que poderá ser implantada no país.

-O ministro está em Israel e, após sua volta, vai ser lançada uma chamada onde vai ser informada a data a qual vamos receber os dessalinizadores pra começar a fazer os teses. Após isso vamos comparar o que está sendo feito em Israel, se está no mesmo patamar, onde podemos avançar e fazer a experiência entre Israel e Brasil – disse.

O diretor ainda ressaltou que a tecnologia usada em Israel é diferente da que é usada no Brasil. Lá a mesma é feita em grande escala e a que poderá ser implantada no semiárido do país, é para atender comunidades rurais difusas.

– São escalas diferentes entre Israel e Brasil. Nesse momento, a nossa escala não é para atender grandes municípios, mas para atender pequenos município – informou.

As informações são da Rádio Campina FM