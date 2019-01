Meteorologista diz que chuvas devem chegar dentro da média na Paraíba

A meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, Marle Bandeira, comentou o relatório divulgado nessa quarta-feira (23) e citou que o período mais chuvoso deverá se comportar com chuvas dentro da média para cada região da Paraíba.

Ela explicou que o período mais chuvoso de Campina Grande é de abril a julho, mas não significa que não podem ocorrer precipitações antes desse período.

Marle declarou que as precipitações chuvosas podem vir a acontecer antes de abril para o Litoral, Brejo e Agreste e que o fenômeno El Niño vai chegar com pouca intensidade e não deve interferir na qualidade do período chuvoso para as regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú.

– A previsão é mais focada para a quadra um, das regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú. As previsões mostram a tendência de chuvas. Para os próximos meses existe a tendência do fenômeno El Niño se estabelecer de forma fraca – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM