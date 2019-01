Manchetes dos principais jornais nacionais desta sexta-feira

Diário de Pernambuco

Maduro e Guaidó medem força na Venezuela

Jornal do Commércio (PE)

Militares sustentam Maduro na Venezuela

A Tarde (BA)

Jeans Willys renúncia e decide deixar o Brasil após ameaças

Folha de Pernambuco

700 vagas de emprego

O Povo (CE)

Ação policial termina com seis suspeitos mortos

Diário do Nordeste (CE)

Ferrovia do Ceará é a mais lenta do País

Tribuna do Norte (RN)

Militares ficariam para 2ª fase da reforma. Guedes discorda

O Dia (RJ)

Juíza suspende cobrança de taxa de R$ 202,55 do Detran

O Globo

Presidência da Alerj tem 231 cargos; conselho de ética e corregedoria, 9

O Estado de S. Paulo

EUA reagem após Rússia e China apoiarem maduro

Folha de S. Paulo

Militares estão com Maduro, afirma ministro da Defesa

Agora São Paulo

Adicional para aposentados avança em Tribunal Superior

Estado de Minas

Zema promete acerto com prefeitos em 10 dias

Zero Hora (RS)

Guedes rejeita deixar militares para segunda etapa da reforma

Valor Econômico

Doria quer renovar prazo de concessão de rodovias

Correio Braziliense

GDF vence e levará gestão de instituto a hospital e UPAs