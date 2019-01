Manchetes desta terça-feira dos principais jornais nacionais

Diário de Pernambuco

São Francisco está a salvo de rejeitos de Brumadinho

Jornal do Commercio (PE)

Apreensão no Vale, prejuízos na Vale

Folha de S.Paulo

Afastar a diretoria da Vale está em estudo, diz Mourão

O Estado de S. Paulo

Minas enterra seus mortos

O Globo (RJ)

Vale perde R$ 72 bilhões e será alvo de ação nos EUA

O Dia (RJ)

Justiça libera R$ 53 milhões em revisões para aposentados

Correio Braziliense

Governo, Justiça e MP fecham o cerco à Vale

Zero Hora (RS)

Após sinalizar saída do país, GM negocia com trabalhadores e Piratini

Agora São Paulo

Auxílio fica mais difícil para quem voltou a pagar o INSS

Valor Econômico (SP)

Fiscalização de barragens foi enfraquecida pós-Mariana