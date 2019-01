Lula e Temer perdoaram mais de R$ 100 bilhões em dívidas tributárias

O último grande Refis (programa de refinanciamento), concedido pelo governo federal durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, perdoou R$ 47,4 bilhões em dívidas de 131 mil contribuintes, de acordo com o balanço final do programa de parcelamento de débitos tributários.

O restante – R$ 59,5 bilhões, ou pouco mais da metade da dívida original – foi parcelado em até 175 prestações.

Reportagem do ´Estadão´ mostra que no caso do Refis é possível dilatar a famosa expressão do ex-presidente Lula – “nunca antes”, por ele utilizada para salientar alguma medida administrativa que adotava não tinha precedente entre os seus antecessores.

No Refis de 2008, o governo federal perdoou de empresas inadimplentes R$ 60,9 bilhões.

*fonte: estadao e coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza