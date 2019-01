Luciano Cartaxo prestigia posse de Arnóbio Viana na presidência do TCE-PB

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, prestigiou, na ultima sexta-feira (25), a posse da nova diretoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

O conselheiro Arnóbio Alves Viana assumiu como presidente da Corte de Contas para o biênio 2019/2020. Na solenidade, que aconteceu em sessão especial no Auditório Celso Furtado, do Centro Cultural Ariano Suassuna, o prefeito destacou a importância do TCE na fiscalização e controle do bom gasto dos recursos públicos no Estado, na busca pela transparência pública e às parcerias entre o órgão e a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

“O presidente Arnóbio Viana conduzirá os trabalhos do TCE com a mesma maestria e competência que já demonstrou quando foi o presidente entre os anos de 2007 e 2008. Temos parcerias com o Tribunal de Contas, como a que foi firmada nesta semana para a execução do Programa João Pessoa Cidade Sustentável junto ao BID e sempre tivemos essa boa relação de parceria institucional que contribui muito para os bons rumos que estamos dando à cidade, como é também no caso da transparência pública, onde temos sempre obtido boas avaliações do TCE”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.